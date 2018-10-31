Лукашенко назвал эскалацию напряженности в Европе "политическим заказом"

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эскалация напряженности в европейском регионе — это "политический и экономический заказ".

"Убежден, что никто в Европе и за ее пределами не хочет открытого военного столкновения Запада и Востока. Но давайте будем реалистами. Сегодня в нашем регионе очевиден крупный политический и экономический "заказ" на эскалацию напряженности", — заявил Лукашенко в среду в Минске, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, "воронка противоборства" затягивает в себя все новые и новые страны, превращаясь в межблоковое противостояние".

"Во многих случаях конфликт можно было устранить, сгладить, смягчить. Однако политической воли на это нет. Обвинить кого-то слишком поздно. Но именно из-за ее отсутствия мы имеем многолетний тупик переговоров по всем "горячим точкам" и во всех известных форматах", — отметил белорусский президент.

Он подчеркнул, что "если в самое ближайшее время не остановить маховик конфронтации и процесс слома общепризнанных правил игры, то полыхнет уже не только Украина или Восточная Европа". "Так недалеко и до ядерного конфликта между геополитическими игроками, в котором не будет победителей", — заключил Лукашенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира. Конференция проходит ежегодно проходит в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.