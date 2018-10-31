Трамп пообещал так или иначе покончить с гражданством по рождению

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Поправка к конституции, которая гарантирует получение ребенком американского гражданства в случае появления на свет в США, на самом деле не гарантирует такового, считает президент США Дональд Трамп.

"С так называемым гражданством по рождению, которое обходится нашей стране в миллиарды долларов и очень несправедливо по отношению к нашим гражданам, будет покончено так или иначе. Оно не покрывается 14-ой поправкой, потому что там есть слова "находящиеся в юрисдикции оных". Многие ученые согласны", — написал он в среду в своем Twitter

Текст поправки, принятой еще в 1868 году, начинается со слов: "Все люди, рожденные или натурализованные в США и находящиеся в юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Противники этой поправки считают, что определение юрисдикции тут интерпретировано некорректно. В 1872 году Верховный суд США принял решение, где признал, что главной задачей поправки было предоставление гражданства афроамериканцам и что слова про юрисдикцию исключают действие поправки в отношении "министров, консулов или субъектов иностранных государств, рожденных на территории США". С оглядкой на это противники гражданства по рождению утверждают, что дети нелегальных мигрантов имеют еще меньше прав на гражданство.

Однако есть другое решение Верховного суда от 1898 года, когда он постановил предоставить гражданство ребенку китайских подданных, которые при этом постоянно проживали в США. Этот прецедент, наоборот, используют сторонники гражданства по рождению. Однако в том решении ничего не сказано по поводу того, могут ли дети нелегальных мигрантов рассчитывать на подобное.

В последние дни Трамп активно критикует принцип гражданства по рождению. Это происходит на фоне приближения к границам США со стороны Мексики так называемых "караванов мигрантов" из нескольких тысяч человек. Один из них идет из Гондураса, второй – из Сальвадора. Чтобы предотвратить их проникновение на территорию США, власти уже распорядились направить около 800 военных в помощь пограничникам.

Обещания покончить с гражданством по рождению является лишь частью политики Трампа, направленной на борьбу с нелегальной иммиграцией. На прошлой неделе был открыт первый участок стены на американо-мексиканской границе. Ее строительство вдоль всей пограничной линии является одним из программных обещаний Трампа.

В августе сообщалось, что администрация президента США планирует ужесточить условия для получения американского гражданства и получение грин-карт для легальных мигрантов, которые пользовались программами обеспечения благосостояния.