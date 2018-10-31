Трамп пообещал так или иначе покончить с гражданством по рождению

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Поправка к конституции, которая гарантирует получение ребенком американского гражданства в случае появления на свет в США, на самом деле не гарантирует такового, считает президент США Дональд Трамп.
Текст поправки, принятой еще в 1868 году, начинается со слов: "Все люди, рожденные или натурализованные в США и находящиеся в юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".
Однако есть другое решение Верховного суда от 1898 года, когда он постановил предоставить гражданство ребенку китайских подданных, которые при этом постоянно проживали в США. Этот прецедент, наоборот, используют сторонники гражданства по рождению. Однако в том решении ничего не сказано по поводу того, могут ли дети нелегальных мигрантов рассчитывать на подобное.
В последние дни Трамп активно критикует принцип гражданства по рождению. Это происходит на фоне приближения к границам США со стороны Мексики так называемых "караванов мигрантов" из нескольких тысяч человек. Один из них идет из Гондураса, второй – из Сальвадора. Чтобы предотвратить их проникновение на территорию США, власти уже распорядились направить около 800 военных в помощь пограничникам.
В августе сообщалось, что администрация президента США планирует ужесточить условия для получения американского гражданства и получение грин-карт для легальных мигрантов, которые пользовались программами обеспечения благосостояния.