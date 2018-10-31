Меркель грозит отставка, если ХДС возглавит ее оппонент, считает эксперт

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Мария Князева. Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель может грозить вотум недоверия и отставка, если германский Христианско-демократический союз вместо нее возглавит кто-либо из ее оппонентов, считает заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.
На пост главы ХДС вместо Меркель претендуют как минимум три кандидата – генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр здравоохранения Йенс Шпан и экс-глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц.
Кто станет новым главой ХДС?
По мнению Тимошенковой, пока трудно давать стопроцентные прогнозы по поводу того, кто станет новым председателем ХДС. У Крамп-Карренбауэр достаточно хорошие шансы, однако тот факт, что Ангела Меркель поддерживает ее кандидатуру, может сыграть и отрицательную роль.
Министра здравоохранения Йенс Шпана политолог назвала наиболее острым критиком Ангелы Меркель в данный момент.
"Это амбициозный, самый молодой политик. Он является олицетворением оппозиционной силы внутри партии ХДС и противопоставляет себя Ангеле Меркель", — пояснила она.
В то же время у Шпана пока нет большого опыта правления и будет интересно увидеть, как он сумеет мобилизовать своих сторонников, отметила Тимошенкова.
По словам политолога, Фридрих Мерц, некогда проигравший Меркель выборы на пост главы ХДС в Бундестаге, может вернуться в большую политику.
Совсем необязательно, что будущий глава ХДС выдвинет свою кандидатуру на пост канцлера, отметила Тимошенкова.
"Такой связки, которая существовала бы на юридическом уровне, нет. Это просто удобное сочетание двух позиций", — сказала она.
Досрочных выборов не будет?
"Новые выборы, по большому счету, не выгодны ни одной партии Германии, потому что они к ним не готовы. В результате земельных выборов народные партии находятся в плачевном состоянии. Более того, новые выборы будут стоить значительных денег налогоплательщикам", — сказала Тимошенкова, комментируя мнение о том, что возможная победа Мерца приведет к досрочной отставке Ангелы Меркель.
В этом случае две трети депутатов парламента договариваются заранее о новом канцлере, находят подходящего кандидата и объявляют действующему канцлеру вотум недоверия, пояснила она. Процесс выбора нового канцлера займет несколько недель.
"Этот сценарий возможен, если председателем партии станет оппонент Ангелы Меркель. Поэтому вопрос, кто займет пост председателя партии, так важен и интересен на сегодняшний момент", — заключила политолог.