Меркель грозит отставка, если ХДС возглавит ее оппонент, считает эксперт

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Мария Князева. Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель может грозить вотум недоверия и отставка, если германский Христианско-демократический союз вместо нее возглавит кто-либо из ее оппонентов, считает заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Также глава Христианско-демократического союза (ХДС) не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии.

На пост главы ХДС вместо Меркель претендуют как минимум три кандидата – генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр здравоохранения Йенс Шпан и экс-глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц.

Кто станет новым главой ХДС?

По мнению Тимошенковой, пока трудно давать стопроцентные прогнозы по поводу того, кто станет новым председателем ХДС. У Крамп-Карренбауэр достаточно хорошие шансы, однако тот факт, что Ангела Меркель поддерживает ее кандидатуру, может сыграть и отрицательную роль.

"Все зависит от того, насколько едино внутри ХДС мнение христианских демократов. Многие очень недовольны курсом Ангелы Меркель, и есть вероятность того, что все-таки выберут фигуру, которая будет означать для них прощание с ее политикой", — сказала Тимошенкова в беседе с РИА Новости.

Министра здравоохранения Йенс Шпана политолог назвала наиболее острым критиком Ангелы Меркель в данный момент.

"Это амбициозный, самый молодой политик. Он является олицетворением оппозиционной силы внутри партии ХДС и противопоставляет себя Ангеле Меркель", — пояснила она.

В то же время у Шпана пока нет большого опыта правления и будет интересно увидеть, как он сумеет мобилизовать своих сторонников, отметила Тимошенкова.

По словам политолога, Фридрих Мерц, некогда проигравший Меркель выборы на пост главы ХДС в Бундестаге, может вернуться в большую политику.

"Он может рассматривать свое возвращение как некий реванш. Поскольку он является достаточно известным человеком в ХДС, его рассматривают как серьезного профессионала. На мой взгляд, он может стать той фигурой, которая объединит умеренно недовольных политикой Ангелы Меркель внутри партии ХДС", — высказала мнение Тимошенкова.

Совсем необязательно, что будущий глава ХДС выдвинет свою кандидатуру на пост канцлера, отметила Тимошенкова.

"Такой связки, которая существовала бы на юридическом уровне, нет. Это просто удобное сочетание двух позиций", — сказала она.

Досрочных выборов не будет?

"Новые выборы, по большому счету, не выгодны ни одной партии Германии, потому что они к ним не готовы. В результате земельных выборов народные партии находятся в плачевном состоянии. Более того, новые выборы будут стоить значительных денег налогоплательщикам", — сказала Тимошенкова, комментируя мнение о том, что возможная победа Мерца приведет к досрочной отставке Ангелы Меркель.

"Партии ХДС/ХСС будут до последнего стараться сохранить коалицию и не доводить дело до новых выборов. Если Ангела Меркель и уйдет раньше, то уйдет она в результате выражения ей конструктивного вотума недоверия", — заявила Тимошенкова.

В этом случае две трети депутатов парламента договариваются заранее о новом канцлере, находят подходящего кандидата и объявляют действующему канцлеру вотум недоверия, пояснила она. Процесс выбора нового канцлера займет несколько недель.

"Этот сценарий возможен, если председателем партии станет оппонент Ангелы Меркель. Поэтому вопрос, кто займет пост председателя партии, так важен и интересен на сегодняшний момент", — заключила политолог.