Украина не вернула экипажу судна "Норд" российские паспорта

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Республики Крым Сергей Аксёнов и члены экипажа российского рыболовецкого судна Норд на пункте пропуска Армянск. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Республики Крым Сергей Аксёнов и члены экипажа российского рыболовецкого судна Норд на пункте пропуска Армянск. Архивное фото

КЕРЧЬ, 31 окт — РИА Новости. Морякам крымского судна "Норд" не вернули внутренние паспорта граждан России, выданные в Крыму, сообщил матрос сейнера Павел Чмыхалов.

Семь членов экипажа российского судна "Норд", которых с марта удерживали на Украине, во вторник были обменяны на семерых украинских моряков.

"Внутренние паспорта граждан РФ изъяты украинским судом. Мы не знаем их дальнейшую судьбу. Но я думаю, что мы сейчас, вернувшись в Крым, их восстановим", — сказал Чмыхалов журналистам.

При этом, по его словам, при пересечении украинской границы у экипажа не интересовались их гражданством.

"У нас с собой были только загранпаспорта граждан Российской Федерации. Мы пересекали границу с загранпаспортами граждан Российской Федерации, которые затем предъявляли на нашей границе", — сказал матрос.

Он отметил, что сейчас на руках у экипажа только российские загранпаспорта, выданные посольством РФ на Украине.

"Нам через суд вернули эти паспорта, доказав неправомерность изъятия, что этот паспорт легитимный, настоящий и выдан по всем правилам. Эти паспорта есть у каждого из нас", — сказал матрос.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию.

Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".