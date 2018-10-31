Американские конвертопланы ждут строительства нового аэродрома на Окинаве

ГИНОВАН (преф Окинава, Япония), 31 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Шестнадцать американских конвертопланов Osprey в два ряда выстроились в среду на летном поле военной базы США "Футэмма" на острове Окинава в Японии. Двигатели заглушены, над базой тишина и покой, но расположение ее в самом центре густонаселенного города Гинован тревожит местных жителей.

Японцы пристально следят за этими винтокрылыми машинами, которые уже неоднократно падали или ломались на Окинаве, власти требовали от США то прекращения их полетов, то предотвращения инцидентов, но тревога так и остается.

На смотровой вышке на вершине холма парка "Какадзу такадай" несколько человек с мощными объективами и рациями наблюдают за аэродромом базы "Футэмма". Если конвертопланы взлетят, видимо, активисты движения против американского присутствия оповестят своих сторонников, и за полетом будут следить. К вечеру один из самолетов Osprey пролетел над городом сторону столицы Окинавы города Наха.

Проблемные машины

Внимание к полетам Osprey в Японии приковано в связи со случаями крушения этих самолетов, базирующихся на Окинаве. Последний крупный инцидент с участием конвертоплана произошел здесь 13 декабря 2016 года, когда Osprey потерпел крушение у берегов префектуры во время учений по дозаправке в воздухе. Обломки судна были найдены на мелководье. После инцидента полеты конвертопланов с военной базы Футэмма в густонаселенном городе Гинован были приостановлены всего на несколько дней и вскоре возобновились.

И это не единственный инцидент, связанный с американским военным присутствием на Окинаве. В августе 2004 года американский вертолет CH-53D рухнул на стоящий рядом с военным аэродромом "Окинавский международный университет" прямо около дороги.

Еще более 20 лет назад правительство Японии приняло план закрытия военной базы США в Гиноване. Сначала предполагалось вывести базу за пределы префектуры, но затем было принято решение о передислокации базы внутри острова и строительстве для этого нового аэродрома в прибрежной зоне у поселка Хэноко, близ города Наго, где уже расположена еще одна база "Кемп-Шваб". Местные активисты и власти Окинавы против переноса туда базы, требуя выводы аэродрома за пределы префектуры в другие районы Японии.

Вопрос прибыли и будущего

Нынешний губернатор Окинавы Денни Тамаки, потомок американского солдата, продолжает курс своего предшественника Такэси Онаги на прекращение строительства аэродрома в Хэноко и вывод базы Футэмма на пределы префектуры.

"Мы с ним знакомы с детства, я тоже наполовину американец, но не помню своего отца. Нас тут много таких", — сказал РИА Новости пожилой мужчина за деревянным столом в парке недалеко от базы с конвертопланами. В тени платанов он слушал радиоприемник, как и многие японцы его возраста.

"Американские базы на Окинаве на самом деле приносят экономическую выгоду Окинаве, это бесспорно", — считает собеседник РИА Новости. По его словам, "в то же время присутствие базы Футэмма в Гиноване опасно, и если она будет выведена, это хорошо. Но вопрос — куда именно".

"Те, кто протестует против переноса базы в Хэноко, хотят, чтобы американские базы были выведены на Хоккайдо или куда-то еще за пределы Окинавы", — подтвердил он.

Как заявил РИА Новости глава школы каратэ Уэтирю девятикратный чемпион Окинавы Кёхидэ Синдзё, "окинавцы на себе испытали трагедию Второй мировой войны и помнят о ней".

"Какое будущее ждет наших детей и внуков на Окинаве, где сохраняется опасность военных баз? Поэтому жители Окинавы просят США убрать базы в какое-то другое место. Поэтому префектура хочет, чтобы Япония и Соединенные Штаты все-таки договорились и уладили этот вопрос", — сказал Синдзё, которого называют "окинавским суперменом" за его силу и мастерство в национальном боевом искусстве.

На территории архипелага Окинава в 1429 году, то есть еще до того, как Христофор Колумб открыл Америку, образовалось независимое королевство Рюкю, которое просуществовало 450 лет, имея тесные связи с Китаем. В 1609 году Рюкю было подчинено Японии, а в 1879 году стало японской префектурой Окинава.

В годы Второй Мировой войны именно на Окинаве прошли самые ожесточенные бои между войсками США и Японии, а после её окончания Соединенные Штаты оккупировали Окинаву и установили там американскую администрацию, которая существовала в течение 27 лет. В 1972 году США передали Окинаву Японии с условием сохранения там своего военного присутствия.