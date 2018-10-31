Американские конвертопланы ждут строительства нового аэродрома на Окинаве

ГИНОВАН (преф Окинава, Япония), 31 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Шестнадцать американских конвертопланов Osprey в два ряда выстроились в среду на летном поле военной базы США "Футэмма" на острове Окинава в Японии. Двигатели заглушены, над базой тишина и покой, но расположение ее в самом центре густонаселенного города Гинован тревожит местных жителей.
На смотровой вышке на вершине холма парка "Какадзу такадай" несколько человек с мощными объективами и рациями наблюдают за аэродромом базы "Футэмма". Если конвертопланы взлетят, видимо, активисты движения против американского присутствия оповестят своих сторонников, и за полетом будут следить. К вечеру один из самолетов Osprey пролетел над городом сторону столицы Окинавы города Наха.
Проблемные машины
Внимание к полетам Osprey в Японии приковано в связи со случаями крушения этих самолетов, базирующихся на Окинаве. Последний крупный инцидент с участием конвертоплана произошел здесь 13 декабря 2016 года, когда Osprey потерпел крушение у берегов префектуры во время учений по дозаправке в воздухе. Обломки судна были найдены на мелководье. После инцидента полеты конвертопланов с военной базы Футэмма в густонаселенном городе Гинован были приостановлены всего на несколько дней и вскоре возобновились.
И это не единственный инцидент, связанный с американским военным присутствием на Окинаве. В августе 2004 года американский вертолет CH-53D рухнул на стоящий рядом с военным аэродромом "Окинавский международный университет" прямо около дороги.
Американские конвертопланы Osprey, размещенные на японском острове Окинава, ждут строительства здесь нового аэродрома. #okinawa #japan #USAF pic.twitter.com/mLVAMOZQRC— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 октября 2018 г.
Еще более 20 лет назад правительство Японии приняло план закрытия военной базы США в Гиноване. Сначала предполагалось вывести базу за пределы префектуры, но затем было принято решение о передислокации базы внутри острова и строительстве для этого нового аэродрома в прибрежной зоне у поселка Хэноко, близ города Наго, где уже расположена еще одна база "Кемп-Шваб". Местные активисты и власти Окинавы против переноса туда базы, требуя выводы аэродрома за пределы префектуры в другие районы Японии.
Вопрос прибыли и будущего
Нынешний губернатор Окинавы Денни Тамаки, потомок американского солдата, продолжает курс своего предшественника Такэси Онаги на прекращение строительства аэродрома в Хэноко и вывод базы Футэмма на пределы префектуры.
"Мы с ним знакомы с детства, я тоже наполовину американец, но не помню своего отца. Нас тут много таких", — сказал РИА Новости пожилой мужчина за деревянным столом в парке недалеко от базы с конвертопланами. В тени платанов он слушал радиоприемник, как и многие японцы его возраста.
"Те, кто протестует против переноса базы в Хэноко, хотят, чтобы американские базы были выведены на Хоккайдо или куда-то еще за пределы Окинавы", — подтвердил он.
Как заявил РИА Новости глава школы каратэ Уэтирю девятикратный чемпион Окинавы Кёхидэ Синдзё, "окинавцы на себе испытали трагедию Второй мировой войны и помнят о ней".
На территории архипелага Окинава в 1429 году, то есть еще до того, как Христофор Колумб открыл Америку, образовалось независимое королевство Рюкю, которое просуществовало 450 лет, имея тесные связи с Китаем. В 1609 году Рюкю было подчинено Японии, а в 1879 году стало японской префектурой Окинава.
В годы Второй Мировой войны именно на Окинаве прошли самые ожесточенные бои между войсками США и Японии, а после её окончания Соединенные Штаты оккупировали Окинаву и установили там американскую администрацию, которая существовала в течение 27 лет. В 1972 году США передали Окинаву Японии с условием сохранения там своего военного присутствия.