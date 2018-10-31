Лукашенко прокомментировал планы Польши разместить базу США

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва думают об адекватном ответе на планы Польши разместить у себя американскую военную базу.

"Если в Польше политики заявляют, что готовы тратить миллиарды долларов для того, чтобы разместить там американское оружие и ввести батальоны американцев, создать некий "Форт Трампа"… мы, конечно же, реагируем… Конечно, со своим главным союзником (Россией — ред.) думаем о том, как противостоять всему этому и как с минимальными затратами — мы не такие богатые, ни Россия, ни мы… — как найти адекватный ответ в этой ситуации", — заявил Лукашенко в среду в Минске, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.