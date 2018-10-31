Четыре тысячи боевиков сосредоточились у границы Ирака с Сирией, пишут СМИ

ДАМАСК, 31 окт — РИА Новости. Порядка четырех тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сосредоточены у границы Сирии и Ирака, иракские войска готовы отразить атаку боевиков, заявил агентству al-Ghad Press высокопоставленный иракский военный источник.

Боевики ИГ* на днях заняли позиции "Сирийских демократических сил" (SDF) в районе города Хаджин. Альянс SDF был создан в 2015 году из курдских и арабских отрядов оппозиции и сотрудничает с международной коалицией во главе с США. SDF контролируют территории Сирии к востоку от Евфрата.

"У иракской разведки есть подтвержденные сведения о том, что число находящихся у границ Ирака с Сирией боевиков ИГ* составляет четыре тысячи человек, из них 800 с гражданством Ирака", — заявил источник агентству.

По его словам, боевики пытаются использовать любые лазейки, чтобы проникнуть на территорию Ирака, однако ВС страны приведены в высшую боеготовность.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ