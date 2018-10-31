ВМФ Индонезии установили предполагаемое местоположение "черных ящиков"

БАНГКОК, 31 окт – РИА Новости. Боевые пловцы спецназа военно-морских сил Индонезии надеются, что среди найденных ими на дне моря обломков самолета авиакомпании Lion Air находится один из бортовых самописцев, сообщает в среду индонезийский новостной интернет-портал Detik News.

"В настоящее время боевые пловцы готовятся к погружению, в результате которого они надеются доставить на поверхность один из "черных ящиков" самолета Lion Air. С помощью гидроакустических приборов на дне моря были найдены крупные фрагменты фюзеляжа и предмет, который по форме и фактуре напоминает "черный ящик", — сообщил порталу глава технологического центра военно-морской разведки ВМС Индонезии М. Ильяс, слова которого цитирует интернет-ресурс.

Информация, полученная гидроакустиками, была подтверждена подводными фотографиями, сделанными беспилотным автоматическим подводным аппаратом ВМС Индонезии, также сообщил Ильяс.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи острова Суматра, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа этого года. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.