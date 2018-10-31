Турецкая прокуратура рассказала подробности убийства Джамаля Хашукджи

Участник акции протеста с портретом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Архивное фото

Участник акции протеста с портретом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Архивное фото

АНКАРА, 31 окт — РИА Новости. Тело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи расчленили и уничтожили после того, как его задушили в генконсульстве Саудовской Аравии, говорится в заявлении стамбульской прокуратуры.

Правоохранители подчеркнули, что убийцы действовали по заранее намеченному плану.

Отмечается, что переговоры с посетившим Турцию генпрокурором Саудовской Аравии Саудом аль-Муаджибом не принесли результата.

"Саудовская сторона не ответила на заданные нами вопросы — о наличии плана убийства, имени местного сообщника преступников, местонахождении тела", — говорится в заявлении.

Аль-Муаджиб, который прибыл в Турцию в рамках расследования гибели Хашукджи, дважды провел переговоры с прокурором Стамбула Ирфаном Фиданом, после чего осмотрел саудовское генконсульство в Стамбуле.

Ранее турецкая газета Hurriyet cо ссылкой на источники в правительстве опубликовала статью, в которой назвала причину, по которой генпрокурор Саудовской Аравии приехал в Стамбул.

"Почему саудовский прокурор скрыл от турецких коллег информацию о местонахождении тела? Потому что он, возможно, посетил Турцию не для того, чтобы раскрыть дело об убийстве, а чтобы спасти наследного принца (Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль-Сауда. — Прим. ред.) ", — отмечается в статье.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Эр-Рияда в ночь на 20 октября сообщили, что Хашукджи мертв. Отмечалось, что к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

В рамках расследования убийства задержали 18 человек.