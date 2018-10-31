В Венето подсчитали ущерб от непогоды

Туристы гуляют по затопленным улицам возле моста Риальто во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года

Туристы гуляют по затопленным улицам возле моста Риальто во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года

РИМ, 31 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Ущерб, нанесенный непогодой североитальянской области Венето, по самым первым прикидкам составляет около миллиарда евро, объявил президент региона Лука Дзайа, который в среду объехал наиболее пострадавшие районы.

Непогода с ливневыми дождями, сильными порывистыми ветрами, наводнениями и оползнями обрушилась на многие районы Италии в воскресенье. В понедельник по указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности был объявлен в пяти областях на севере страны. За два минувших дня на Апеннинах в результате различных погодных явлений погибли 12 человек, в том числе двое жителей Венето, где сложилась особенно серьезная ситуация.

Из-за ветра, скорость которого превышала 130 километров в час, в области были повалены или вырваны с корнем высокие деревья, которые повредили линии электропередачи. В результате около 160 тысяч жителей региона в понедельник остались без электричества. В настоящий момент их число составляет около 100 тысяч человек.

В административном центре области – Венеции под водой оказались почти 75% исторической части города, в том числе всемирно известная площадь Сан-Марко. В пятый раз за его многовековую историю был затоплен Собор святого Марка, причем вода повредила знаменитые мозаики.

В понедельник вечером президент области Лука Дзайа объявил в регионе кризисное положение. По его просьбе премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал распоряжение о мобилизации всех сил национальной службы Гражданской обороны в связи с непогодой.

В среду метеоситуация несколько улучшилась, но на большей части территории Венето по-прежнему действует режим "красного" уровня опасности. По данным синоптиков, природа дала жителям северной Италии лишь небольшую передышку, и уже в четверг ветер сирокко опять принесет в эти районы обильные дожди, которые могут вновь спровоцировать наводнения и другие стихийные бедствия.