Лукашенко заявил, что Минск готов обеспечить мир в Донбассе

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение выборов в Донбассе.
По его словам, прежде всего, три восточнославянских народа (украинцы, россияне и белорусы) должны сделать шаги по решению конфликта в Донбассе. "Там, где нет доверия между украинцами и россиянами, должен включиться третий брат… Если нет доверия по границе, 400 километров между РФ и Украиной в Донбассе, если она неприкрыта, Украина требует "отдайте нам границу", а Россия беспокоится, что там начнется резня, я предложил: я… обеспечу закрытие этой границы, но буду действовать только в рамках договоренностей России и Украины", — отметил белорусский лидер.
Он отметил, что это же касается и возможности вовлечения Белоруссии в контроль за ситуацией во время выборов в Донбассе. "Давайте, определим, на каких принципах. И мы возьмемся… не за организацию (выборов — ред.): Украина сама организует, а мы обеспечим контроль в том плане, как договоримся", — сказал Лукашенко. Он добавил, что в Донбассе нужно провести выборы, чтобы "снять этот вопрос". "И когда люди увидят мир, они нам простят все", — подчеркнул Лукашенко.
Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.