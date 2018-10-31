Моряк "Норда" рассказал о постоянном надзоре за экипажем на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Экипаж крымского судна "Норд" постоянно находился на Украине под надзором силовиков, сообщил матрос сейнера Павел Чмыхалов.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов. Капитан крымского судна по-прежнему остается на Украине.

Чмыхалов подчеркнул, что экипаж трижды безуспешно пытался покинуть Украину. "Никто нас не выпускал и выпускать не собирался, если бы не обмен. Нас насильно удерживали на Украине", — сказал он журналистам.

По его словам, когда он один выходил из посольства за продуктами или лекарствами, его "постоянно сопровождали СБУ, прокуратура". "Мы были под постоянным надзором", — сказал Чмыхалов.

По его словам, экипаж мог чувствовать себя в безопасности только в посольстве РФ.

Чмыхалов подчеркнул, что его родные были в шоке, когда узнали о возращении в Крым. "Мой старший ребенок пришел со школы и сказал мне: "Папа, я думаю, что мне это все приснилось", — рассказал матрос.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".