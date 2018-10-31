Моряк "Норда" рассказал о постоянном надзоре за экипажем на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Экипаж крымского судна "Норд" постоянно находился на Украине под надзором силовиков, сообщил матрос сейнера Павел Чмыхалов.
Чмыхалов подчеркнул, что экипаж трижды безуспешно пытался покинуть Украину. "Никто нас не выпускал и выпускать не собирался, если бы не обмен. Нас насильно удерживали на Украине", — сказал он журналистам.
По его словам, когда он один выходил из посольства за продуктами или лекарствами, его "постоянно сопровождали СБУ, прокуратура". "Мы были под постоянным надзором", — сказал Чмыхалов.
По его словам, экипаж мог чувствовать себя в безопасности только в посольстве РФ.
Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".