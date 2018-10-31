Могерини напомнила об обязательствах стран защищать права журналистов

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости. ЕС по случаю международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов напомнил, что все государства, в том числе за пределами союза, должны выполнять свои обязательства по защите свободы СМИ и безопасности журналистов.

"Слишком многие журналисты сталкиваются с угрозами и нападениями за выполнение своей работы, в то время как лица, совершающие эти нападения, зачастую действуют совершенно безнаказанно", — говорится в заявлении от имени главы дипломатии ЕС Федерики Могерини по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября.

По ее словам, случаи убийства журналистов в ЕС "демонстрируют, что ни один регион мира не застрахован от этого".

"Эти чудовищные преступления должны быть тщательно расследованы, как в случае убийства саудовского журналиста в Стамбуле. Мы требовали и ожидаем, что Саудовская Аравия будет сотрудничать в проведении тщательного, заслуживающего доверия и транспарентного расследования, и мы настаиваем на необходимости прояснения обстоятельств его смерти и полной ответственности всех тех, кто несет за это ответственность", — говорится в заявлении.

Могерини отметила, что "во многих странах наблюдается тревожная тенденция к разрушению и сокращению пространства для свободной журналистики", тогда как "журналистам нужна среда, в которой они могли бы работать в безопасности, не опасаясь, политического давления, цензуры или преследования".

"Все государства в рамках Европейского союза и за его пределами обязаны выполнять свои обязательства по защите свободы выражения мнений и безопасности журналистов путем создания благоприятной правовой среды, обеспечения серьезного отношения к угрозам в адрес журналистов и активного преследования за нападения", — говорится в заявлении.

В конце апреля Европарламент рассматривал доклад о свободе СМИ в Евросоюзе, в котором выражалась обеспокоенность в связи с усилением в ряде стран ЕС давления на журналистов и угроз в их адрес. С 2017 года в странах ЕС погибли четыре сотрудника СМИ.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.