Колумбийка ушла в порномодели после восьми лет в монастыре

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Колумбийка Юди Пинеда после восьми лет, проведенных в монастыре, решила начать карьеру порноактрисы, сообщает Mirror. © Fotolia / Konstantin Yolshin Американская учительница предпочла порно преподаванию в школе

Девушка пришла в монастырь в десять лет после урока в школе, на котором монахини рассказывали о религии и вере. Однако, проведя там восемь лет, девушка влюбилась в преподавателя богословия и приняла решение уйти из монастыря.

После этого она переехала в Медельин. Работая в Nestle, девушка встретила Хуана Бустоса, который искал вебкам-моделей для своего сайта для взрослых. Девушка прошла кастинг, и ее приняли на работу.

При этом, как признается Юди, духовник пытался отговорить ее от карьеры порноактрисы, но она проигнорировала это. Свою работу девушка считает "достойной и артистичной" и продолжает регулярно посещать церковь по пятницам, субботам и воскресеньям.