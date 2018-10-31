В столице Нигерии задержали 400 участников шиитской демонстрации

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Полиция Нигерии задержала 400 сторонников "Исламского движения Нигерии" (IMN), которые во вторник приняли участие в проходивших в столице страны Абудже протестах шиитов, требующих освобождения их религиозного лидера, сообщает местный телеканал Channels TV в среду.

Телеканал сообщает со ссылкой на местную полицию, что вышедшие на демонстрацию сторонники IMN имели при себе опасное оружие, в том числе бутылки с зажигательной смесью. Отмечается также, что в ходе демонстрации участники протестов сожгли патрульный автомобиль полицейской группы быстрого реагирования.

По данным местной полиции, все подозреваемые предстанут перед судом после того, как будет завершено расследование по делу.

Во вторник сообщалось, что в ходе проходивших в столице страны Абудже протестов шиитов три сторонника IMN были убиты нигерийскими военными.

В понедельник сотни сторонников "Исламского движения Нигерии" приняли участие в марше за освобождение Ибрагима Закзаки (Ibrahim Zakzaky), который заключен в тюрьму с 2015 года