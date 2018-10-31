Глава ЦИК ЛНР хотела доказать в ООН легитимность выборов

ЛУГАНСК, 31 окт — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Елена Кравченко на Совбезе ООН хотела доказать, что выборы главы и депутатов Народного Совета ЛНР не противоречат минским соглашениям, но ее не допустили на заседание.

Накануне Совбез ООН рассматривал на заседании вопрос о выборах в ДНР и ЛНР, которые запланированы на 11 ноября. Западные страны-участники СБ не допустили на заседание представителя ЦИК ЛНР. Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания — члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия сделали заявление, в котором отметили, что не признают выборы в самопровозглашенных республиках и просят Россию остановить этот процесс.

"В своем докладе я хотела донести до членов Совета Безопасности тот факт, что назначенные на 11 ноября выборы, являются выборами центральных органов государственной власти и никак не противоречат "духу" и "букве" минских соглашений", — заявила Кравченко РИА Новости в среду.

Она уточнила, что в рамках Комплекса мер прописаны условия проведения исключительно местных выборов. "При этом местные выборы в Донбассе не проводились и пока не планируются, но Совет безопасности закрывает на этот факт глаза", — подчеркнула руководитель ЦИК.

Кравченко напомнила участникам Совбеза, что украинская сторона не соблюдает условий минских договоренностей. "Происходят ежедневные обстрелы республики, поправки в конституцию Украины киевская власть так и не внесла. В части гуманитарной ситуации Республике оказывает помощь только Россия", — отметила председатель ЦИК. Она добавила, что ЛНР проведёт "открытые, демократичные и прозрачные выборы" с участием иностранных наблюдателей и СМИ из других государств.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.