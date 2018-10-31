В Венгрии оправдали журналистку, осужденную за избиение беженца с ребенком

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Верховный суд (ВС) Венгрии оправдал журналистку, ранее осужденную за избиение сирийского беженца с ребенком на руках, сообщает издание Daily News Hungary.

Видеозапись, на которой оператор телеканала N1 Петра Ласло осенью 2015 года ставит подножку сирийскому мигранту с ребенком на руках, убегающему от полиции, разошлась по социальным сетям и вызвала волну осуждения со стороны общественности. Женщина была уволена с работы, а в январе 2017 года осуждена на три года условно.

В постановлении ВС говорится, что предыдущий вердикт суда низшей инстанции был вынесен с нарушением правил.

Хотя судьи ВС назвали поступок Ласло недопустимым и заслуживающим морального осуждения, они распорядились закрыть дело в связи с истечением срока давности.

Беженец из Сирии, которого ударила осужденная, позднее получил работу в одной из футбольных школ Испании.