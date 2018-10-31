"Меня убьют": попавший под обстрел индийский журналист попрощался с матерью

Журналист индийского телеканала Doordarshan News Мор Мукут Шарм записал для матери прощальное видео, когда его съемочная группа попала под обстрел. На трогательный ролик обратило внимание издание Нindustantimes

"Он думал, что это его последние мгновения жизни. Но он выжил", — говорится в сообщении Doordarshan News в твиттере.

На опубликованном телеканалом видео мужчина лежит на земле. На заднем фоне слышны выстрелы.

"Мамочка, если я выживу в этой атаке, просто хочу, чтобы ты знала, что я тебя очень люблю. Возможно, меня убьют. <…> Не знаю, почему, но я не боюсь смотреть смерти в лицо. Выжить будет нелегко. С нами шесть-семь солдат, мы окружены", — цитирует Шарма Нindustantimes.

По информации издания, в этой перестрелке были убиты оператор телеканала и двое полицейских, сопровождавших журналистов.