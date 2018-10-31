В Италии спустя сутки потушили пожар, уничтоживший сотни Maserati

РИМ, 31 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские пожарные в ночь на среду потушили пожар в порту Савоны, уничтоживший множество автомобилей на местной парковке, сообщает национальная пожарная служба.

Как сообщило во вторник управление сети портов Генуи, объединяющее несколько соседних городов, в результате возгорания, которое произошло вследствие наводнения, уничтожены несколько сотен автомобилей Maserati.

Данные об общем числе сгоревших автомобилей разнятся: так, пожарные сообщают о "свыше двухстах" транспортных средствах. В свою очередь асессор (министр областного правительства) Лигурии по делам экономического развития Андреа Бенвенути заявил о более тысячи уничтоженных автомобилей, в числе которые были и Maserati. Посетив место пожара, он сообщил, что на побережье Савоны обрушились волны высотой свыше семи метров.

Потоки воды в ночь на вторник затопили две автомобильные стоянки, спровоцировав короткое замыкание. Это привело к взрывам аккумуляторных батарей и последовавшему за этим возгоранию. Уничтоженные Maserati предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока. Помимо люксовых автомобилей, при пожаре пострадали грузовики и легковые машины "обычных" марок.

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Это уже второй пожар, который поразил порт Савоны в течение недели. 23 октября в результате возгорания полностью выгорело здание управления порта.

Непогода обрушилась в минувшие выходные на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности в понедельник был объявлен в пяти областях на севере страны. В среду он сохраняется в двух областях на севере страны: в Лигурии и Трентино-Альто-Адидже.

Число жертв непогоды в среду утром достигло 12 человек.

Глава службы ГО Анджело Боррелли охарактеризовал уже отступившую стихию как "идеальный шторм". По его словам, сложившиеся метеоусловия оказались самыми сложными за последние 50-60 лет.

Ущерб для местных сельхозпроизводителей превысил 150 миллионов евро.