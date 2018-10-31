В ЕС заявили, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат минским соглашениям

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. ЕС считает, что выборы в Донецке и Луганске противоречат минским соглашениям, призывает избегать шагов, которые мешают реализации этих соглашений, заявила в среду представитель европейской дипслужбы Майя Косьянчич.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"Tак называемые выборы, которые пройдут в так называемых Луганской и Донецкой народных республиках 11 ноября, противоречат духу и букве минских соглашений, в которых есть конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в регионе. Следует избегать шагов, которые бы препятствовали прогрессу в осуществлении договоренностей", — заявила на брифинге Косьянчич, повторив позицию ЕС, одобренную в сентябре.

По ее словам, в ЕС рассчитывают, "что РФ в полной мере использует свое влияние в этом контексте".