Киев подтягивает тяжелое вооружение к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 31 окт — РИА Новости. Украинские силовики подводят тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"ВС Украины продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, тем самым игнорируя минские соглашения и принятые на себя международные обязательства", — сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, в районе населенного пункта Новозвановка, в зоне ответственности 14 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, отмечено нахождение двух пушек "Рапира" калибром 100 миллиметров и трех танков Т-64.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной, но контролируемой", — сказал Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.