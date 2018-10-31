В НАТО опасаются "военного авантюризма" России, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Крупнейшие за последние годы военные учения НАТО Trident Juncture призваны предостеречь Россию от "военного авантюризма", заявил РИА Новости в среду европейский дипломатический источник, близкий к Североатлантическому альянсу.

Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии. Как заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, Trident Juncture не направлены конкретно против какой-либо страны, но они посылают сигнал, что "НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы".

"Учения НАТО в Норвегии призваны предостеречь Россию от военного авантюризма", — сказал собеседник агентства.

По его словам, европейские страны-члены НАТО, со своей стороны, обеспокоены возможностью конфронтации с РФ в случае вовлечения российской стороны во внезапный военный инцидент вблизи внешних границ альянса. "В Европе обеспокоены возможностью конфронтации с РФ в случае внезапного военного инцидента вблизи внешних границ НАТО", — сказал дипломат. При этом он напомнил ситуацию с гибелью российских миротворцев в Южной Осетии в 2008 году, за чем последовало провозглашение независимости Южной Осетии и Абхазии.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Москва ранее неоднократно заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.