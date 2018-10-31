ВСУ готовят провокации для срыва выборов в Донбассе, считают в ДНР

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Украинские силовики не готовятся к развертыванию широкомасштабных боевых действий в Донбассе, однако велика вероятность провокаций с их стороны в преддверии запланированных в ноябре выборов главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду начальник управления народной милицией ДНР Денис Синенков.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"Признаков непосредственной подготовки подразделений силовых структур Украины к развитию активных широкомасштабных боевых действий не отмечается, однако велика вероятность проведения провокационных акций по срыву выборов главы Донецкой республики", — сказал Синенков на встрече врио главы ДНР Дениса Пушилина с военнослужащими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.