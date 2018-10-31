Премьер Украины пообещал митингующим субсидии в связи с ростом цены на газ

Участники акции против повышения тарифов на газ в Киеве

Участники акции против повышения тарифов на газ в Киеве

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман на встрече с представителями "Радикальной партии", организовавшей митинг в Киеве, пообещал, что правительство обеспечит право украинцев на получение субсидий из-за повышения цены на газ, сообщила в среду пресс-служба кабмина.

Митинг против повышения цены на газ для населения и тарифов на коммунальные услуги прошел в среду возле кабинета министров Украины, мероприятие организовано "Радикальной партией" Олега Ляшко.

"Стабильное начало отопительного сезона и полное обеспечение объектов социальной инфраструктуры теплом является прямой ответственностью власти. Но правительство готово помочь регионам, где есть сложности. И так же готово полностью обеспечить выполнение программы предоставления субсидий для граждан, нуждающихся в адресной помощи государства", — сказал Гройсман во время встречи с представителями "Радикальной партии".

Премьер вновь объяснил, что повышение цен на газ было осуществлено в рамках выполнения международных обязательств Украины, взятых еще в 2008 году.

"Не выполнить эти обязательства — значило бы объявить дефолт и ввести страну в очередной затяжной и глобальный кризис… Сейчас самое главное — дать доступ к субсидиям. С 1 октября мы сняли ограничения. До нового года все, кто потребует, получат право на субсидию. Это будет около 7 миллионов домохозяйств", — добавил Гройсман.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.