В Австрии прокомментировали решение Меркель уйти с поста ХДС

ВЕНА, 31 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель много сделала для Германии, но пришло время для перемен, заявил в среду вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, комментируя решение Меркель уйти с поста Христианско-демократического союза (ХДС).

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Также глава Христианско-демократического союза (ХДС) не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.

Он отметил, что Германия является важнейшим партнёром Австрии. Как канцлер она внесла вклад в стабильное экономическое развитие ФРГ, от чего извлекала выгоду и Австрия.

"Но бесспорно то, что ее безответственная культура приема и приглашений (беженцев и мигрантов — ред.)… Это была серьезная ошибка, которая повлекла значительный ущерб. Я убежден, что настало время для перемен. Она приняла личное решение и сообщила, что постепенно будет уходить (из политики)", — сказал Штрахе журналистам после заседания кабмина Австрии.

Решение Меркель связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%.