Братские отношения России и Молдавии не удастся разрушить, заявил Додон

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что развитию отношений между республикой и Россией ничто не помешает.

"Между нашими странами, между Молдовой и Российской Федерацией, традиционно дружеские, братские, стратегические отношения. Это было, есть и будет, и никому это не разрушить, я в этом уверен", — сказал Додон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Он отметил, что у России и Молдавии общие интересы в сфере духовных ценностей. По словам Додона, эту тему он обсудил на встрече с патриархом Кириллом.

Додон добавил, что у двух стран тесные экономические связи. По словам молдавского президента, в России находится более 500 тысяч граждан Молдавии, ежегодно они перечисляют домой более 1 миллиарда заработанных в РФ долларов.

Президент вновь заявил, что позиция руководства Молдавии и большинства граждан республики — это стремление к углублению партнерства с РФ. "Да, мы хотим дружить со всеми, не будем дружить с кем-то против кого-то. Вы знаете мою позицию, мы будем отстаивать позицию, и я уверен, что все у нас получится", — сказал он.