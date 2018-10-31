Братские отношения России и Молдавии не удастся разрушить, заявил Додон

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что развитию отношений между республикой и Россией ничто не помешает.
Он отметил, что у России и Молдавии общие интересы в сфере духовных ценностей. По словам Додона, эту тему он обсудил на встрече с патриархом Кириллом.
Президент вновь заявил, что позиция руководства Молдавии и большинства граждан республики — это стремление к углублению партнерства с РФ. "Да, мы хотим дружить со всеми, не будем дружить с кем-то против кого-то. Вы знаете мою позицию, мы будем отстаивать позицию, и я уверен, что все у нас получится", — сказал он.