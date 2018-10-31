Путин заявил о снятии бюрократических барьеров в миграционной сфере

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бюрократические барьеры в миграционной сфере сняты после принятия концепции миграционной политики, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее в среду Путин сообщил, что подписал новую редакцию концепции государственной миграционной политики, направленную, в том числе, на формирование комфортных условий для переселения соотечественников в Россию.

"Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которой справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как это работает на практике", — сказал Путин, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Соотечественники давно не видели Путина. А, может, и никогда pic.twitter.com/MuHbk61coI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 октября 2018 г.

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