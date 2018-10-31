МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, поблагодарил их за сопричастность к жизни России, а также за вклад в продвижение культурного наследия РФ.
В этой связи президент отметил роль российских культурных учреждений за рубежом: театров, библиотек и музеев. "Многие из них созданы и поддерживаются самими соотечественниками", — добавил Путин.
"Не могу не отметить и роль средств массовой информации. Без них многие полезные начинания по расширению русскоязычного пространства не имели бы должного эффекта", — сказал президент РФ.
Он также выразил благодарность филологам, преподавателям, энтузиастам, которые помогают в праздновании за рубежом юбилеев выдающихся писателей: Льва Толстого, Ивана Тургенева, Александра Солженицына и других.