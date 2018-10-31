МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, поблагодарил их за сопричастность к жизни России, а также за вклад в продвижение культурного наследия РФ.

"Хочу искренне поблагодарить вас за сопричастность к жизни нашей страны, за неизменную поддержку и солидарность. Мы признательны за ваш вклад в продвижение распространения нашего богатейшего исторического и культурного наследия, — всего того, что формирует нашу национальную, общероссийскую идентичность", — заявил Путин.

В этой связи президент отметил роль российских культурных учреждений за рубежом: театров, библиотек и музеев. "Многие из них созданы и поддерживаются самими соотечественниками", — добавил Путин.

"Не могу не отметить и роль средств массовой информации. Без них многие полезные начинания по расширению русскоязычного пространства не имели бы должного эффекта", — сказал президент РФ.

Он также выразил благодарность филологам, преподавателям, энтузиастам, которые помогают в праздновании за рубежом юбилеев выдающихся писателей: Льва Толстого, Ивана Тургенева, Александра Солженицына и других.