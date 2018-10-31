Путин отметил рост напряженности в мире

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ситуация в мире непростая, растёт напряженность и рушатся многолетние договоренности, заявил президент России Владимир Путин на VI всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.

"Все это особенно важно сейчас, когда решаются вопросы, от которых напрямую зависит будущее нашей страны. Ситуация в мире непростая, увеличивается напряжённость, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договорённости", — заявил Путин.

Как отметил президент, во многих странах отмечается рост русофобских настроений и других форм крайне агрессивного национализма, например, на Украине, в странах Балтии, переписывается история, ведётся борьба с памятниками, с русским языком.

"Людей запугивают, просто терроризируют", — добавил Путин.