Россия будет защищать права соотечественников, заявил Путин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия будет решительно защищать права соотечественников, заявил президент России Владимир Путин на Всемирном конгрессе соотечественников.

По его словам, сейчас в ряде стран есть русофобия, другие формы агрессивного национализма. "На Украине, мы знаем об этом, в странах Балтии, других государствах. Переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком", — сказал он.

"Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается", — отметил Путин. Он добавил, что это сказывается на жизнях граждан.

"Мы будем решительно защищать ваши права и интересы. Использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы, продолжим содействовать фонду поддержки и защиты прав соотечественников", — заявил президент.