Роухани заявил, что Иран не боится новых санкций США

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в преддверии новых санкций США заявил, что Тегеран не боится угроз со стороны Вашингтона.

"Народ должен знать, что правительство не боится американских угроз", — сказал Роухани, чьи слова с заседания правительства были опубликованы на официальном сайте президента Ирана.

Роухани отметил, что иранский народ проявит твердость и стойкость перед лицом американских санкций, которые он назвал новым этапом "гнета со стороны американцев". Однако, не исключил он, народ в течение нескольких следующих месяцев может столкнуться с проблемами, для снижения остроты которых правительство предпримет все имеющиеся возможности.

Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе с Ираном. В связи с этим второй пакет санкций против Ирана, в том числе энергетических, должен вступить в силу после 4 ноября.

Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, Британия, Китай, Франция, Германия) выступили против решения США по Ирану и занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.