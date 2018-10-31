Роухани заявил, что Иран не боится новых санкций США

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в преддверии новых санкций США заявил, что Тегеран не боится угроз со стороны Вашингтона.
Роухани отметил, что иранский народ проявит твердость и стойкость перед лицом американских санкций, которые он назвал новым этапом "гнета со стороны американцев". Однако, не исключил он, народ в течение нескольких следующих месяцев может столкнуться с проблемами, для снижения остроты которых правительство предпримет все имеющиеся возможности.
Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе с Ираном. В связи с этим второй пакет санкций против Ирана, в том числе энергетических, должен вступить в силу после 4 ноября.
ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.