В Армении приняли решение о помиловании трети заключенных

ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в среду принял в первом чтении представленный правительством закон об амнистии, которая распространится на 36% осужденных, документ предусматривает прекращение уголовных дел, связанных с захватом здания патрульно-постовой службы полиции в Ереване в 2016 году, передает корреспондент РИА Новости.
"Из содержащихся в уголовно-исполнительных учреждениях 2888 лиц будут освобождены 270 — около 15%, 396 осужденным, или 21,5%, будут сокращены сроки наказания. В целом амнистия будет применена к свыше 660 — или 36% осужденным", — сказал исполняющий обязанности министра юстиции страны Артак Зейналян, представляя законопроект.
Он добавил, что амнистия может коснуться 2720 из 3850 человек, наказание которых не было связано с лишением свободы в рамках системы пробации, Следственный комитет закроет 1096 расследуемых уголовных дел из 6140. Амнистия приурочена к 2800-летию Еревана и 100-летию первой республики. В последний раз она объявлялась в Армении пять лет назад — в октябре 2013 года.
Закон предусматривает прекращение уголовных дел, связанных с захватом здания патрульно-постовой службы полиции в Ереване в 2016 году и подготовкой массовых беспорядков 24 апреля 2015 года, если не будет возражений со стороны заложников и пострадавших. Однако амнистия не распространится на те действия в ходе захвата ППС, которые непосредственно привели к гибели людей.