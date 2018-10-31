Защита Вышинского заявила отвод судье

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского заявила отвод судье Галине Радченко, которая должна рассматривать в Херсонском городском суде вопрос о продлении его ареста, сообщил адвокат Андрей Доманский.

В среду в Херсонском суде рассматривается ходатайство обвинения о продлении Вышинскому срока содержания под стражей ещё на 60 дней.

"Мы заявили отвод судье Галине Радченко, так как считаем ее предвзятой", — сообщил РИА Новости Доманский.

По его словам, сейчас защита ждёт рассмотрения своего ходатайства. Это может произойти уже сегодня. После этого будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для Вышинского, сообщил адвокат.

Рассмотрение отвода назначено на 14.30 по местному времени (15.30 мск).

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Пятого сентября Херсонский суд рассматривал вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, но заседание пришлось прервать, так как обвиняемому стало плохо. Его увезли в тюремный госпиталь, после чего вернули в суд. В итоге арест продлили до 4 ноября.

Двадцать третьего октября следователи подали ходатайство в Генпрокуратуру Украины о продлении следствия до января 2019 года. Ранее Херсонский апелляционный суд отказал в ходатайстве защиты, просившей изменить Вышинскому меру пресечения.