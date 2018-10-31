Митинг против повышения цены на газ начался у кабмина Украины

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Митинг против повышения цены на газ для населения и тарифов на коммунальные услуги начался в среду возле кабинета министров Украины в Киеве, мероприятие организовано Радикальной партией Олега Ляшко.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

Несколько сот участников акции держат флаги Радикальной партии Олега Ляшко, а также национальные флаги Украины. Также они держат плакаты с призывами отменить решение о повышении цены на газ и снизить тарифы на коммунальные услуги. Участники акции периодически скандируют призывы к премьер-министру Украины выйти к ним. Митингующие заявили РИА Новости, что намерены встречать у здания правительства министров и передавать им свои письменные требования.

Перед участниками митинга выступают организаторы акции, в том числе и Олег Ляшко.

Правоохранители усилили охрану общественного порядка возле здания правительства, однако не препятствуют проведению акции. Полицейские стоят вдоль улицы Институтская и не допускают выхода участников митинга на проезжую часть. Движение автотранспорта не перекрыто. Во дворе здания правительства стоят несколько грузовиков и пассажирских автомобилей Национальной гвардии. Обстановка возле кабмина спокойная.