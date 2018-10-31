Песков не исключил обсуждения ВТС во время визита главы Кубы в Москву

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Кремле не исключают, что тема ВТС будет активно фигурировать на повестке дня во время визита в РФ председателя Госовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается предстоящих контактов с председателем Госсовета и Совета министров Кубы, то, безусловно, можно предположить, что тема ВТС будет активно фигурировать на повестке дня", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли на встрече с председателем Госсовета Кубы подниматься вопрос о военном сотрудничестве и возможных кредитах на приобретение российской военной техники.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин 2 ноября в Москве обсудит с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом состояние и перспективы углубления российско-кубинского стратегического партнерства.

Газета "Коммерсант" сообщала 27 октября, что Россия предоставит Кубе госкредит в размере более 50 миллионов долларов на приобретение российской военной техники.

"Я не могу вам предоставить более детальную информацию. Но еще раз повторяю, тема ВТС будет на повестке дня", — ответил Песков на вопрос, действительно есть такие планы.