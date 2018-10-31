Лавров не знает, изменит ли Трамп решение по ДРСМД после встречи с Путиным

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не знает, передумает ли президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным о ДРСМД: каждый вправе решать сам.

"Я не знаю", — сказал он РИА Новости. Лавров добавил, что не берет на себя смелость говорить за президента. "Каждый вправе решать самостоятельно", — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, в то время, как Москва его нарушает, и выйдут из договора. Он также считает, что в соглашение о ликвидации РСМД должен быть включен и Китай. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.