Лавров рассказал, как оказывают давление на Россию

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На Россию оказывается сильнейшее давление, в том числе в форме наращивания военной активности на границе и экономических санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не секрет, что на Россию оказывается мощнейшее давление. Инструменты различны: от экономических санкций до наращивания военной активности вблизи наших границ. Беспрецедентный размах приняла антироссийская информационная компания", — заявил он на открытии шестого Всемирного конгресса российских соотечественников.

Дипломат добавил, что многие из соотечественников "сталкиваются с последствиями этих негативных тенденций в странах проживания".

Шестой Всемирный конгресс российских соотечественников пройдет 31 октября — 1 ноября в Москве под лозунгом "Россия и соотечественники: новые вызовы и новые рубежи". В нем примут участие более 400 делегатов из 98 стран, руководители федеральных органов власти, а также представители ряда регионов России.