Лавров рассказал об усилении русофобской линии в мире

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Русофобская линия, в том числе нападки на русский язык, усиливается, но эти провокации терпят поражение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Министр также отметил, что на Россию также оказывается давление, включающее экономические санкции и наращивание военной активности вблизи российских границ.
"Беспрецедентный размах приобрела антироссийская информационная кампания. Многие из вас сталкиваются с последствиями этих негативных тенденций в странах вашего проживания. В ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российское образование", — заявил Лавров.
Он также указал на настойчивые попытки посеять раздор в структурах соотечественников, отметив, что эти провокации терпят фиаско.
"Реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение движения соотечественников, укрепление солидарности между его отдельными организациями", — добавил министр.