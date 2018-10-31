Лавров рассказал об усилении русофобской линии в мире

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Русофобская линия, в том числе нападки на русский язык, усиливается, но эти провокации терпят поражение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Министр также отметил, что на Россию также оказывается давление, включающее экономические санкции и наращивание военной активности вблизи российских границ.

"Беспрецедентный размах приобрела антироссийская информационная кампания. Многие из вас сталкиваются с последствиями этих негативных тенденций в странах вашего проживания. В ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российское образование", — заявил Лавров.

Он также указал на настойчивые попытки посеять раздор в структурах соотечественников, отметив, что эти провокации терпят фиаско.

"Реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение движения соотечественников, укрепление солидарности между его отдельными организациями", — добавил министр.