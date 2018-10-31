АНКАРА, 31 окт — РИА Новости. Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб отказался сообщить турецким коллегам, где находится тело убитого оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает в среду газета Hurriyet cо ссылкой на источники в правительстве.

Ранее аль-Муаджиб, который прибыл в Турцию в рамках расследования гибели Хашукджи, дважды провел переговоры с прокурором Стамбула Ирфаном Фиданом, после чего осмотрел саудовское генконсульство в Стамбуле, где был убит журналист.

Президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно призывал власти Саудовской Аравии раскрыть информацию о местонахождении тела Хашукджи. По данным источника газеты, аль-Муаджиб отказался проинформировать турецкую сторону не только о местонахождении тела, но и об имени сообщника убийц Хашукджи, живущего в Турции и оказавшего им помощь в сокрытии следов преступления.

"Почему саудовский прокурор скрыл от турецких коллег информацию о местонахождении тела? Потому что он, возможно, посетил Турцию не для того, чтобы раскрыть дело об убийстве, а чтобы спасти наследного принца (Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль-Сауда) ", — пишет газета.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.