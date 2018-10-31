В Крыму прокомментировали требование Тимошенко о компенсациях от России

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов назвал безумием заявление лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о намерении требовать компенсацию за потерю Крыма и Донбасса от России и заявил, что украинский политик ошиблась адресом, так как все претензии следует направить тем, кто устроил в стране государственный переворот.

Ранее Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от РФ компенсации убытков, якобы нанесенных утратой Донбасса и Крыма, жители которых проголосовали за независимость от Киева на референдумах. Она считает, что украинцы могут получить 100 миллиардов евро.

"Политики, такие как Тимошенко и нынешние правящие руководители на Украине, просто безумцы. Если уж у кого компенсацию требовать, так у тех, кто организовывал государственный переворот, убивал людей на майдане, жег Одессу. Ведь именно это и привело к тому, что крымчане вынуждены были защищаться легитимными способами и проводить свой абсолютно законный референдум, защищая себя от войны и уничтожения, которыми грозили киевские националисты", — сказал РИА Новости Мурадов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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