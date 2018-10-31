Юрист прокомментировал намерение Трампа изменить закон о гражданстве

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Стремление президента США Дональда Трампа изменить 14-ю поправку конституции страны, которая дает право любому родившемуся в Соединенных Штатах ребенку на гражданство, вряд ли касается легальной эмиграции, заявил РИА Новости юрист Аркадий Бух.

Это не затронет и людей, которые легально приезжают в Америку, чтобы родить ребенка в клиниках США. Напротив, количество таких поездок растет и будет расти, особенно из России, считает он.

Портал Axios сообщил во вторник, что президент Трамп намерен подписать указ, согласно которому родившиеся на территории США дети неграждан страны или незаконных мигрантов будут лишены права на гражданство.

"Изменение конституции — вещь очень сложная. Если речь идет об отмене 14-й поправки, то, как говорится, удачи им. Для этого необходимо добиться согласия обеих палат (2/3 законодателей)", — отмечает юрист.

Тем не менее, "с другой стороны, президент имеет полномочия для принятия оговорки", отметил он. "И здесь нам нужно посмотреть на его цели и задачи. Он точно не пытается прекратить легальную эмиграцию из Восточной Европы, включая Россию. Он пытается остановить незаконную иммиграцию из таких стран как Никарагуа или Гондурас. Нередко эти люди пересекают границу с представителями наркокартелей и сознательно нарушают закон США. Нелогично, что они после этого получают право на гражданство для своих детей, а после и для себя самих", — сказал Бух.

"Мы занимаемся своего рода спекуляциями, конечно. Но это намерение Трампа связано не с россиянами, которые приезжают на территорию США законно", — добавил собеседник агентства.

По его словам, поток россиянок, которые отправляются в США, чтобы родить в американских клиниках, растет, многие сейчас могут себе это позволить, а получение гражданства США — это еще и беспрепятственное передвижение по Шенгену. Для сравнения, получение гражданства островного государства Вануату, которое дает право на въезд в Шенген, стоит 150 тысяч долларов.

Похожий комментарий дал изданию Politico и вице-президент США Майк Пенс. Он заявил, что изменения будут касаться людей, незаконно попавших в США.

В августе сообщалось, что администрация президента США планирует ужесточить условия для получения американского гражданства и получение грин-карт для легальных мигрантов, которые пользовались программами обеспечения благосостояния.