В Германии большую часть военной техники признали непригодной

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Статс-секретарь Минобороны Германии Петер Таубер сообщил, что лишь треть военной техники, поступившей в эксплуатацию в 2017 году, можно считать исправной. Об этом сообщает немецкая газета Stuttgarter Nachrichten.

Из 97 поставленных боевых машин можно использовать только 38 — примерно 37 процентов от общего количества. При этом бундесвер намерен увеличить показатель боепригодности до 70 процентов.

"Мы по-прежнему считаем, что промышленность обязана как можно скорее достичь оговоренных показателей", — говорится в отчете Таубера.

Больше всего военное ведомство обеспокоено состоянием боевой машины пехоты "Пума" — из 71 поступившей в эксплуатацию к бою готовы лишь 27. Кроме того, в Минобороны недовольны военно-транспортными самолетами Airbus A400M — из восьми пригодны четыре. А из четырех истребителей "Еврофайтер", полученных армией, технически исправен оказался только один.

По мнению немецких журналистов, проблемы вызваны увеличивающейся вовлеченностью Германии в военные операции НАТО — бундесвер участвует в 15 миссиях альянса.

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