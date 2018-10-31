В Афганистане при крушении военного вертолета погибли 20 человек

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Выживших в крушении военного вертолета в Афганистане, на борту которого находились не менее 20 человек, включая чиновников, нет, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя армии.

Как сообщил представитель вооруженных сил Наджибулла Наджиби (Najibullah Najibi), при крушении вертолета никто не выжил.

Ранее сообщалось, что вертолет потерпел крушение в среду утром в районе города Анар-Дара. На борту вертолета находились не менее 20 человек, включая военных чиновников и членов совета провинции.

По данным телеканала, два вертолета летели вместе, один из них потерпел крушение. Причина пока не установлена.