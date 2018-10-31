В Афганистане разбился военный вертолет

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Вертолет ВС Афганистана потерпел крушение в провинции Фарах на западе страны, могут быть жертвы, сообщают местные СМИ.

Как сообщает телеканал TOLO News , вертолет потерпел крушение в среду утром в районе города Анар-Дара. На борту вертолета находились не менее 20 человек, включая военных чиновников и членов совета провинции.

По данным телеканала, два вертолета летели вместе, один из них потерпел крушение. Причина пока не установлена.

В свою очередь, агентство Пажвак сообщает, что в результате инцидента могут быть жертвы.