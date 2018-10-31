В Паттайе в гостинице произошел пожар, сообщили СМИ

БАНГКОК, 31 – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на среду в гостинице Grand Jomtien Palace, в которой часто останавливаются туристы из России, в курортном городе Паттайя в Таиланде, жертв и пострадавших нет, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

Пожар начался в щитовой на 13 этаже гостиницы около 01.30 (21.30 вторника мск) в результате возгорания электрического распределительного щита, а затем быстро распространился на 12 этаж отеля. Постояльцы верхних этажей, а за ними и остальные постояльцы гостиницы, всего около 300 человек, немедленно покинули здание по пожарным лестницам. Никто из туристов не пострадал, за исключением нескольких человек из числа постояльцев верхних этажей, у которых некоторое время после эвакуации проявлялись симптомы легкого отравления дымом: кашель и слезливость, сообщает издание. Им оказана медицинская помощь.

Пожар был потушен в течение часа, сообщает газета.

В консульском отделе посольства России в Бангкоке и в почетном консульстве РФ по провинциям Чонбури и Районг, расположенном в Паттайе, РИА Новости сообщили, что никаких обращений от россиян в связи с пожаром в российские дипломатические учреждения не поступало.