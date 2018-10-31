Опубликовано видео жесткой посадки F-15

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео жесткой посадки американского истребителя McDonnell Douglas F-15 Eagle. Ролик опубликован на канале Military World Vids на Youtube.

На кадрах видно, как самолет совершил несколько скачков по взлетно-посадочной полосе с выпущенным тормозным гаком, а из-под шасси летят искры. Инцидент произошел на авиабазе Лейкенхит в Британии.

F-15 является истребителем четвертого поколения, который был разработан ВВС и НАСА в 1972 году и передан в эксплуатацию в 1976 году. Самолеты применялись в военных операциях на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Югославии.