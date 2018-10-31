В Индии открыли самую высокую статую в мире

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт — РИА Новости. Торжественная церемония открытия самой высокого памятника в мире — статуи Единства — прошла в среду в западном индийском штате Гуджарат. Трансляцию мероприятия вел телеканал NDTV.

​Создатели увековечили в бетоне и металле образ Валлабхаи Пателя — одного из последователей лидера национального освободительного движения Индии Махатмы Ганди — которому приписывают объединение некогда разрозненных штатов в единое государство. Высота монумента составляет 182 метра, что почти в два раза выше статуи Свободы в США (93 метра) и в несколько раз выше статуи Христа-Искупителя в Бразилии (38 метров).

Монумент расположен напротив плотины Нармада на речном острове под названием Садху Бет, неподалеку от Раджпилла. На самой его вершине создатели оборудовали смотровую площадку, которая способна одновременно вмещать около 200 человек. Сам памятник вместе с окрестностями занимает площадь свыше 20 тысяч квадратных метров и окружен искусственным озером площадью 12 квадратных километров. Главным архитектором стал известный индийский скульптор Рам Ванджи Сутар.

Рядом с самой статуей будет находиться музей памяти Валлабхаи Пателя. По оценкам специалистов, в нем будут храниться порядка 40 тысяч архивных документов и двух тысяч фотографий, которые согласились предоставить научно-исследовательские институты со всей страны. Власти ожидают, что ежедневно этот музейный комплекс будут посещать не менее 15 тысяч человек.

Изваяние считается любимым детищем премьер-министра Индии Нарендры Моди, который сам является выходцем из Гуджарата. Моди дал старт строительству памятника ровно пять лет назад — 31 октября 2013 года — когда занимал пост главного министра этого штата. Поэтому появившаяся недавно новость о том, что глава правительства лично примет участие в открытии статуи, ни у кого не вызвала удивления.

Согласно официальным данным, над реализацией проекта трудились 250 инженеров и порядка 3400 рабочих. Стоимость строительства составила порядка 430 миллионов долларов. Статуя способна выдержать ураганный ветер скоростью до 180 километров в час и землетрясение магнитудой до 6,5.