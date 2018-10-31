Запад пытается втянуть Россию в конфликт в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 31 окт — РИА Новости. Западные страны игнорируют самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, чтобы вовлечь Россию в конфликт в Донбассе, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник.

Накануне в ООН прошло обсуждение выборов в Донбассе, которые намечены на 11 ноября. При этом представителей самопровозглашенных республик на заседание не позвали. Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания — члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия заявили, что не признают запланированные выборы и просят Россию остановить этот процесс.

В Донбассе такую позицию назвали лицемерной.

"Желание слышать только одну сторону конфликта и игнорировать другую, это достаточно ярко сегодня продемонстрировало голосование в СБ ООН <…>. Минские соглашения достаточно четко определяют стороны конфликта — и это не Украина и Россия, а Киев и Донбасс, но представителям Запада нужно втянуть в конфликт Россию и обвинить во всех смертных грехах", — пояснил Мирошник.

Он подчеркнул, что Запад не только не согласен на участие представителей ДНР и ЛНР в заседаниях Совбеза ООН, посвященным им, но даже не дает Донбассу возможность озвучить свою точку зрения. При этом он еще раз отметил, что без диалога с юго-востоком "нет и урегулирования конфликта".

"Но, возможно, что США, Франции, Германии и прочим голосовавшим против, это вовсе и не нужно. А это, в свою очередь, попытки загнать переговоры в тупик, а конфликт сделать затяжным или даже бесконечным, и это очень опасная тенденция, виновником которой выступает Запад", — заключил Мирошник.

Конфликт на юго-востоке Украины длится четыре с половиной года. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются.