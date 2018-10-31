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В Брюсселе пройдет второе за год заседание Совета Россия-НАТО

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (171)
(обновлено: 06:57 31.10.2018)
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© AFP 2018 / John ThysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам Совета Россия-НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Архивное фотоГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам Совета Россия-НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / John Thys

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Второе в текущем году заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов пройдет в среду в Брюсселе на фоне заявленного Вашингтоном намерения выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), союзники проводили в последние дни внутренние консультации по этой теме, призывая РФ проявить транспарентность во избежание новой гонки вооружений.

Заседание Совета Россия - НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Совет Россия-НАТО
Последнее заседание СРН на уровне постпредов прошло в штаб-квартире НАТО 31 мая. Тогда обсуждалась ситуация на Украине и вокруг нее, а также вопросы, связанные с военной деятельностью, транспарентностью и снижением военных рисков.

Новое заседание, о возможности созыва которого журналистам сообщил источник в НАТО еще в начале октября, по всей вероятности, будет посвящено, в числе прочего, ситуации вокруг договора о РСМД, выйти из которого, сославшись на его нарушение со стороны РФ, намерены США. Но официально альянс так и не подтвердил, что тема будет в повестке.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эксперт рассказал, как Европа должна ответить на выход США из ДРСМД
"Я не буду вдаваться в подробности повестки дня, мы проинформируем вас о встрече после ее проведения", – сообщил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг. Ранее источник в НАТО заявлял журналистам, что участники встречи могут поднимать любые волнующие их темы. Отдельных мероприятий для прессы по итогам встречи не предусмотрено.

"Когда речь идет о договоре по РСМД, мы должны помнить, что проблема заключается в развертывании новых российских ракет. В Европе нет новых американских ракет, но появляется все больше новых российских ракет, ракет, способных нести ядерные боеголовки. И эти ракеты ставят договор по РСМД под угрозу. И все союзники по НАТО выразили свою обеспокоенность новыми российскими ракетами, мы четко понимаем, что США соблюдают договор по РСМД", — повторил в преддверии встречи Столтенберг позицию альянса.

По его словам, "ни один договор не может быть эффективным, если он соблюдается только одной стороной, и поэтому мы призываем Россию обеспечить полное и прозрачное соблюдение договора по РСМД, потому что мы не хотим новой гонки вооружений". Так он ответил на вопрос журналистов в Норвегии, есть ли шанс сохранить договор по итогам заседания СРН.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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США передали России список вопросов по договору о РСМД
Постпредство РФ при НАТО ранее подтвердило проведение 31 октября очередного заседания СРН, сообщив, что на нем будут обсуждаться "актуальные вопросы европейской безопасности".

"Подтверждаем, что 31 октября состоится заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого планируется обсуждение проблем военной безопасности, предотвращения опасных инцидентов в интересах деэскалации военно-политической напряженности, а также другие актуальные вопросы европейской безопасности", — говорилось в сообщении.

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявлял, что планы США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, скорее всего, будут обсуждаться на предстоящем заседании.

"Я так думаю, что без самой горячей темы сейчас — тема объявленного предстоящего выхода Соединенных Штатов (из ДРСМД), — без нее, скорее всего, не обойдется", — сказал Келин журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Газеты. Архивное фото
© Fotolia / mitrija
Немецкие читатели прокомментировали планы США разместить ракеты в Европе
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва не отвергает диалог с НАТО, "потому что считает, что в условиях повышенной военной активности в Европе необходим разговор для того, чтобы добиваться деэскалации, предотвращать опасные военные инциденты, чтобы не было неправильного понимания намерений".

По его словам, в рамках Совета РФ-НАТО РФ намерена добиваться продолжения военных контактов, потому что до тех пор, пока заморожены такие контакты, развивать инструментарий, предназначенный для избежания опасных военных инцидентов, не получится.

В самой НАТО диалог с Россией в рамках совета также считают необходимым.

"Я приветствую созыв СРН, считаю важным, чтобы НАТО и Россия встретились. Мы информируем друг друга, у нас есть дискуссии, где мы рассматриваем много различных вопросов, имеющих важное значение для евроатлантической безопасности, и я с нетерпением жду встречи, которую мы проведем. Потому что, когда отношения между Россией и НАТО сложные, тогда особенно важен диалог", — заявил во вторник генсек альянса.

В настоящее время обязанности постпреда России при НАТО исполняет Юрий Горлач.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

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