В Брюсселе пройдет второе за год заседание Совета Россия-НАТО

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Второе в текущем году заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов пройдет в среду в Брюсселе на фоне заявленного Вашингтоном намерения выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), союзники проводили в последние дни внутренние консультации по этой теме, призывая РФ проявить транспарентность во избежание новой гонки вооружений.
Новое заседание, о возможности созыва которого журналистам сообщил источник в НАТО еще в начале октября, по всей вероятности, будет посвящено, в числе прочего, ситуации вокруг договора о РСМД, выйти из которого, сославшись на его нарушение со стороны РФ, намерены США. Но официально альянс так и не подтвердил, что тема будет в повестке.
"Когда речь идет о договоре по РСМД, мы должны помнить, что проблема заключается в развертывании новых российских ракет. В Европе нет новых американских ракет, но появляется все больше новых российских ракет, ракет, способных нести ядерные боеголовки. И эти ракеты ставят договор по РСМД под угрозу. И все союзники по НАТО выразили свою обеспокоенность новыми российскими ракетами, мы четко понимаем, что США соблюдают договор по РСМД", — повторил в преддверии встречи Столтенберг позицию альянса.
По его словам, "ни один договор не может быть эффективным, если он соблюдается только одной стороной, и поэтому мы призываем Россию обеспечить полное и прозрачное соблюдение договора по РСМД, потому что мы не хотим новой гонки вооружений". Так он ответил на вопрос журналистов в Норвегии, есть ли шанс сохранить договор по итогам заседания СРН.
"Подтверждаем, что 31 октября состоится заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого планируется обсуждение проблем военной безопасности, предотвращения опасных инцидентов в интересах деэскалации военно-политической напряженности, а также другие актуальные вопросы европейской безопасности", — говорилось в сообщении.
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявлял, что планы США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, скорее всего, будут обсуждаться на предстоящем заседании.
"Я так думаю, что без самой горячей темы сейчас — тема объявленного предстоящего выхода Соединенных Штатов (из ДРСМД), — без нее, скорее всего, не обойдется", — сказал Келин журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, в рамках Совета РФ-НАТО РФ намерена добиваться продолжения военных контактов, потому что до тех пор, пока заморожены такие контакты, развивать инструментарий, предназначенный для избежания опасных военных инцидентов, не получится.
В самой НАТО диалог с Россией в рамках совета также считают необходимым.
"Я приветствую созыв СРН, считаю важным, чтобы НАТО и Россия встретились. Мы информируем друг друга, у нас есть дискуссии, где мы рассматриваем много различных вопросов, имеющих важное значение для евроатлантической безопасности, и я с нетерпением жду встречи, которую мы проведем. Потому что, когда отношения между Россией и НАТО сложные, тогда особенно важен диалог", — заявил во вторник генсек альянса.
В настоящее время обязанности постпреда России при НАТО исполняет Юрий Горлач.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.