Власти Индонезии заявили, что найден фюзеляж разбившегося самолета

Фрагмент, найденный на месте крушения Boeing 737 в Индонезии. 29 октября 2018

Фрагмент, найденный на месте крушения Boeing 737 в Индонезии. 29 октября 2018

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто заявил в среду, что с большой долей вероятности обнаружено местоположение фюзеляжа самолета, потерпевшего крушение у берегов страны, пишет австралийская газета The Mercury.

По его словам, возможное местонахождение обломка определили в ходе продолжающихся поисково-спасательных работ в Яванском море.

"Мы уверены, что нашли часть фюзеляжа JT610", — сказал Тьяджанто в эфире местного телеканала.

Ранее были найдены фрагменты самолета и останки пассажиров, однако фюзеляж и бортовые регистраторы пока не обнаружены. Поисковые команды расширили район работ. В среду на предполагаемое место обнаружения вновь направят специалистов.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в понедельник. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.